La seconda vita del grande pennello Ora l’imbianchino è diventato donna

Da icona dell’arte pop a protagonista di un sorprendente reinvenzione digitale: la seconda vita del grande Pennello ora l’imbianchino 232, diventato donna, prende forma grazie all’intelligenza artificiale. Per celebrare i suoi 80 anni, la ditta Cinghiale ha ricreato quella pubblicità che ha fatto epoca, sfidando ogni aspettativa e lasciando alle spalle la poesia per abbracciare il futuro. Una rivoluzione creativa che non smette di sorprenderti.

