Agricoltura frutta e verdura nelle scuole | il Masaf pubblica il bando da 14 milioni di euro

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste annuncia un investimento di 14 milioni di euro attraverso il nuovo bando, aprendo per la prima volta in dodici anni la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole a partire da ottobre. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per promuovere un’alimentazione sana, valorizzare i prodotti stagionali e rafforzare l’educazione alimentare dei giovani. Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e consapevole.

Per la prima volta dopo 12 anni sarà possibile iniziare dal mese di ottobre la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole. Ciò consentirà di valorizzare le diverse varietà di prodotti ortofrutticoli, nel rispetto della loro stagionalità, e assicurare una programmazione efficace e coordinata con le attività didattiche nel corso dell’intero anno scolastico. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha infatti pubblicato oggi il nuovo bando del programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” per l’anno scolastico 20252026. Si completa in questo modo un percorso iniziato già lo scorso anno e finalizzato ad anticipare i tempi di pubblicazione dell’avviso in modo da garantire l’avvio degli interventi già nei primi mesi dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

