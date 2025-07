Cina | Chongqing alba illumina distesa di nuvole su turbine eoliche

In un incanto di colori e movimenti, la natura si svela nel cuore della Cina, dove l’alba dorata dipinge un quadro mozzafiato tra le nuvole e le turbine eoliche di Chongqing. La scena mozzafiato che si apre nella contea di Fengdu testimonia come il paesaggio e la tecnologia possano unirsi in armonia, regalando uno spettacolo che cattura l’anima e invita a riflettere sulla bellezza e il futuro sostenibile del nostro pianeta. Per scoprire questa meraviglia, clicca qui.

La natura mette in scena un capolavoro mattutino nella contea di Fengdu a Chongqing. Qui, nuvole ondeggianti scendono a cascata tra le cime delle montagne, mentre un’alba dorata illumina le pale rotanti delle turbine eoliche. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633174863317482025-07-03cina-chongqing-alba-illumina-distesa-di-nuvole-su-turbine-eoliche Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Chongqing, alba illumina distesa di nuvole su turbine eoliche

In questa notizia si parla di: chongqing - alba - illumina - nuvole

