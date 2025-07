Stelle luminose costellazioni importanti meteoriti e pianeti visibili nelle ore serali e mattutine Inoltre la Terra raggiunge un punto cruciale nel suo percorso attorno al Sole Il cielo di questo mese estivo regala spettacolo variegati e affascinanti

L’estate porta con sé uno spettacolo celestiale unico, tra stelle luminose, costellazioni suggestive e meteoriti scintillanti. Le notti di luglio sono un vero e proprio palcoscenico per gli appassionati di astronomia, con il Triangolo Estivo come protagonista assoluto e le costellazioni zodiacali che si intrecciano lungo la Via Lattea. Mentre la Terra si avvicina a un punto cruciale nel suo viaggio attorno al Sole, il cielo estivo regala un affascinante carosello di luci e meraviglie da ammirare e scoprire.

L'estate prende forma nelle notti di luglio, con eventi celesti e astronomici variegati, perfetti per chi ama osservare il cielo notturno. Protagonista d'eccezione, il Triangolo Estivo, formato dalle stelle Vega, Altair e Deneb, che illuminerà l'oscurità con la sua imponenza celeste. Al quadro, si aggiungono le costellazioni zodiacali che disegneranno un percorso preciso lungo la Via Lattea e diversi sciami meteorici che animeranno le notti estive. Nel frattempo, la Terra raggiunge la sua massima distanza dal Sole, un evento che segna un passaggio importante nell'orbita terrestre.

