Digitale portare l’IA generativa in Africa | fondi per 5 milioni a startup e imprese tech

La Commissione Europea apre le porte all’innovazione in Africa, destinando 5 milioni di euro a startup e imprese tech per sviluppare soluzioni di Generative AI. Un’opportunità unica per spingere avanti l’innovazione nei settori chiave come agricoltura, sanità, educazione e finanza. Con scadenza al 2 ottobre 2025, questa call invita le realtà africane a partecipare e a plasmare il futuro digitale del continente.

È stata aperta la call for proposals della Commissione Europea per sostenere progetti di Generative AI (GenAI) in Africa, con scadenza fissata al 2 ottobre 2025. L’iniziativa mette a disposizione un budget complessivo di 5 milioni di euro, rivolto a imprese tecnologiche locali, start?up e cluster di innovazione in 3?5 aree africane. Il bando punta a promuovere soluzioni basate su GenAI in quattro settori prioritari: Agricoltura, utilizzo di dati satellitari e sensoriali per monitorare colture, suoli e condizioni climatiche, migliorare i raccolti e la sicurezza alimentare; Sanità, implementazione di strumenti per diagnosi, previsione di epidemie e telemedicina in zone remote; Infrastrutture e pianificazione urbana, ottimizzazione energetica, gestione sostenibile di acqua e rifiuti e sicurezza grazie a sistemi di monitoraggio in tempo reale; Competenze digitali e apprendimento, personalizzazione educativa, contenuti multilingue, supporto alle comunità rurali con chatbot e tutor virtuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

