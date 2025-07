Milan Fofana | quale ruolo con la rivoluzione a centrocampo?

Milan, Fofana resta al centro della mediana anche con Max Allegri? 'Il Corriere dello Sport' cerca di fare una previsione: l'analisi.

Fofana, 50 volte Milan: un traguardo prestigioso nell’amara notte della finale - Nella magica atmosfera della finale, Youssouf Fofana ha raggiunto un traguardo prestigioso: 50 presenze con la maglia del Milan.

Rivoluzione nel centrocampo rossonero: il talento del Bruges vuole Milano e Allegri lo preferisce a Xhaka.

Rivoluzione Milan: 6 nuovi titolari. Ruolo per ruolo, chi può arrivare e quando; Rivoluzione Milan: chi gioca e chi no da Leao e Joao Felix a Gimenez e Theo; Rivoluzione Milan, come giocheranno i rossoneri dopo il mercato: la formazione.

Milan, a centrocampo è rivoluzione: Reijnders ieri, Musah oggi, Loftus Cheek domani - Loftus Cheek sembra essere il prossimo partente in Casa Milan.

Milan, svolta per Jashari: annunciato un altro colpo - Ardon Jashari resta un nome caldo per il calciomercato del Milan: annunciato un altro colpo a centrocampo per i rossoneri