Tragedia nel calcio muore in un incidente Diego Jota del Liverpool

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale insieme al fratello André Silva. La notizia ha lasciato senza parole tifosi e addetti ai lavori, evidenziando quanto possa essere fragile la vita degli atleti oltre il campo. In momenti come questi, il calcio si ferma per ricordare due giovani promesse spezzate troppo presto.

Roma, 3 lug. (askanews) – Tragedia nel calcio inglese, e non solo. Diogo Jota, giocatore portoghese del Liverpool (28 anni) ha perso la vita assieme al fratello André Silva (26 anni, anche lui calciatore professionista nella Serie B portoghese) in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita di strada e ha preso fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 3 luglio, alle 00:30 al chilometro 65 della A-52, all’altezza della cittadina di Cernadilla (Puebla de Sanabria). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

