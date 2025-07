Tragedia in Spagna Diogo Jota muore a 28 anni in un incidente stradale | nel 2020 aveva segnato una tripletta in Champions all’Atalanta

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, brillante stella del Liverpool e della nazionale portoghese, perde la vita a soli 28 anni in un tragico incidente stradale. La sua passione e talento resteranno indelebili nella memoria degli appassionati, soprattutto per il suo indimenticabile triplete in Champions con l’Atalanta. Il dolore si estende anche al fratello André, giovane vittima dello stesso dramma. Il calcio piange una stella troppo presto spenta, lasciando un vuoto incolmabile.

LA TRAGEDIA. Il mondo del calcio piange la scomparsa del giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese, morto nella notte tra il 2 e 3 luglio. Anche suo fratello André, di 26 anni, è rimasto vittima dell’incidente. Il cordoglio del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tragedia in Spagna, Diogo Jota muore a 28 anni in un incidente stradale: nel 2020 aveva segnato una tripletta in Champions all’Atalanta

