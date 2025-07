The Old Guard 2 | recensione del film di Victoria Mahoney

Dopo il successo del suo debutto nel 2020, "The Old Guard" torna con un'energia rinnovata e un secondo capitolo diretto da Victoria Mahoney. Questa saga d’azione continua a conquistare gli amanti delle pellicole ricche di adrenalina, pallottole e personaggi indimenticabili. Pronti a scoprire cosa riserva il nuovo capitolo? Immergiamoci in un universo narrativo in espansione che promette emozioni a non finire.

Le saghe action sono pane per i denti di Netflix. A ogni saga che finisce, ce n’è sempre una pronta a iniziare. Da scoprire, da rincorrere. Come The Old Guard, il cui debutto risale al 2020 – pieno periodo Covid – e che adesso torna con un secondo capitolo pensato per un’estate all’insegna di adrenalina, pallottole, bolidi e un universo narrativo in espansione. Gina Prince-Bythewood, regista del primo film, passa il testimone a Victoria Mahoney per un proseguimento che, purtroppo, non è del tutto all’altezza delle aspettative. Nel cast – guidato dall’iconica Charlize Theron – entra in scena un’altra colonna del cinema mondiale: Uma Thurman, nei panni di Discordia, una villain femminile che incarna alla perfezione l’archetipo piĂą ricorrente dell’action contemporaneo: potente, solitaria, enigmatica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

