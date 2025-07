Collegamento su ferro così si tira fuori Avellino dall’isolamento

Scopri come il nuovo collegamento ferroviario sulla linea COS236 tra Napoli e Avellino sta rivoluzionando il territorio, rompendo l’isolamento e aprendo nuove opportunità di sviluppo. In soli 4 minuti, questo progetto strategico ridisegna le connessioni tra città e provincia, rafforzando l’integrazione e il dinamismo dell’area vasta avellinese. È il primo passo verso un futuro più connesso e prospero per tutta la regione.

Un collegamento diretto su ferro sull'asse Napoli-Avellino, funzionale a collegare il capoluogo irpino all' Alta VelocitàCapacità ad Ovest sul versante partenopeo, a restituire spazi alla Città Metropolitana, ad avvicinare i territori che fanno da cerniera tra le due province, a ridisegnare i ritmi e i flussi dell'Area Vasta avellinese oggi ridotta ad enclave, a garantire alle comunità del baianese e del Vallo di Lauro un servizio di mobilità efficace e capillare sia da e verso Napoli che da e verso il capoluogo irpino. Una proposta presentata questa mattina presso la sede di Ance Avellino, dal presidente Silvio Sarno e dall'architetto Mauro Smith dello studio Smithbarracco, a cui si devono opere strategiche su tutto il territorio nazionale: la progettazione di parchi, di stazioni ferroviarie per la riqualificazione di aree cittadine come la Linea Metropolitana della Conurbazione Casertana, l e Stazioni della Metropolitana di Napoli Capodichino, Terracina e San Paolo, dei Master Plan dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino, dell'area Ex Italcementi di Civitavecchia e dell'ex scalo ferroviario di Salerno.

