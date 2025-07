Cina | Shanghai inaugura piattaforma tutto-in-uno per turisti stranieri

Shanghai, cuore pulsante della Cina moderna, ha appena lanciato “Easy Go”, una piattaforma innovativa progettata per semplificare l’esperienza dei turisti stranieri. Grazie a questa soluzione digitale all’avanguardia, i visitatori possono accedere facilmente a servizi come visti agevolati e rimborsi fiscali istantanei, rendendo il soggiorno più fluido e piacevole. Un passo avanti che posiziona Shanghai come meta sempre più friendly e smart per i viaggi internazionali.

Shanghai ieri ha inaugurato "Easy Go", una piattaforma tutto-in-uno per semplificare i servizi digitali per i visitatori internazionali, sfruttando l'estensione delle agevolazione per i visti e il rimborso fiscale istantaneo della Cina. La piattaforma, sviluppata dall'Ufficio per gli affari esteri del governo popolare municipale di Shanghai, dalla sede centrale della Banca popolare cinese di Shanghai e da altri dipartimenti cittadini, integra i servizi di consumo e le informazioni turistiche nella versione internazionale di Alipay, eliminando la necessita' di scaricare piu' app e risolvendo le precedenti barriere linguistiche.

