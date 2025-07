Toni Nadal sicuro | Non vedo chi possa battere Carlos Alcaraz a Wimbledon

Toni Nadal, il mentore di Rafa e fedele commentatore, ha già lanciato il suo pronostico: sulla celebre erba di Wimbledon, nessuno sembra poter fermare Carlos Alcaraz. Mentre i primi turni si susseguono, l’aria di grande attesa si fa palpabile, alimentata dalla sua convinzione: il giovane talento spagnolo è destinato a dominare il torneo. La domanda che tutti si pongono in questi primi...

Un giudizio dal sapor di sentenza. Nella sua rubrica settimanale sul quotidiano El Pais, Toni Nadal ha le idee molto chiare sull’andamento di Wimbledon. Nel tempio del tennis siamo ancora nei primi turni, ma a detta dell’attuale direttore dell’Academy di Rafa Nadal, diventato personaggio iconico nel ruolo di coach di suo nipote, Carlos Alcaraz non avrà rivali sull’erba dell’All England Club. “ La domanda che tutti si pongono in questi primi giorni di Wimbledon è, senza dubbio, se qualcuno riuscirà a sconfiggere il nostro grande giocatore, Carlos Alcaraz. Credo sinceramente che, in condizioni normali, pochissimi avversari abbiano la capacità di impensierire Carlos. 🔗 Leggi su Oasport.it