Cina | Yunnan uomo in auto viene miracolosamente salvato da alluvione

In un incredibile episodio nello Yunnan, un uomo intrappolato in auto durante un devastante'alluvione viene miracolosamente salvato dai coraggiosi vigili del fuoco. La scena, carica di tensione e speranza, dimostra il valore del pronto intervento e della solidarietà . Guardate il momento che ha commosso tutti: un salvataggio che resterà nella memoria di chi crede nel potere dell'umanità . Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Un uomo ha chiesto aiuto mentre le acque alluvionali travolgevano la sua auto in un fiume impetuoso nello Yunnan, in Cina. In una corsa contro il tempo, i vigili del fuoco hanno coraggiosamente lanciato una corda di salvataggio per trarre in salvo l’individuo. Guardate il momento miracoloso! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633176563317652025-07-03cina-yunnan-uomo-in-auto-viene-miracolosamente-salvato-da-alluvione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Yunnan, uomo in auto viene miracolosamente salvato da alluvione

In questa notizia si parla di: cina - yunnan - uomo - auto

Cina: Kunming, “viaggio nel tempo” al Museo ferroviario dello Yunnan - Esplora il passato ferroviario dello Yunnan a Kunming, al Museo Ferroviario. Ricavato nell'antica Stazione di Kunming Nord, racconta in modo affascinante i primi traguardi e le trasformazioni delle ferrovie nella regione, offrendo un viaggio nel tempo attraverso esposizioni che narrano un secolo di innovazioni e sviluppo.

Cina, auto travolge una folla e causa 35 morti: l'uomo al volante era arrabbiato per il divorzio; Cina, chirurgo resta accanto al paziente durante il terremoto in Myanmar; Terremoto Bangkok, il crollo del grattacielo ripreso da un'auto. VIDEO.

Cina, auto travolge una folla e causa 35 morti: l'uomo al volante era arrabbiato per il divorzio - MSN - Un uomo ha travolto con la sua auto una folla di persone in un complesso sportivo nel sud della Cina, uccidendo 35 persone e causando decine di feriti gravi, secondo quanto annunciato dalla ... Come scrive msn.com

Cina, auto travolge una folla e causa 35 morti: l'uomo al volante era arrabbiato per il divorzio - Euronews - Un uomo ha travolto con la sua auto una folla di persone in un complesso sportivo nel sud della Cina, uccidendo 35 persone e causando decine di feriti gravi, secondo quanto annunciato dalla ... Riporta it.euronews.com