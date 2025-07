Commissione di controllo sui conti dei club | il presidente sarà Massimiliano Atelli

La Commissione di Controllo sui conti dei club sportivi si prepara a entrare in azione, con il presidente Massimiliano Atelli e un organismo fresco e determinato. Ereditando le funzioni di Covisoc, questa nuova entità garantirà maggiore trasparenza e stabilità nel calcio e nel basket professionistico italiano. Non appena il decreto ufficiale sarà firmato, si aprirà un capitolo importante per il monitoraggio economico delle società sportive, portando chiarezza e sicurezza nel settore. Ma...

La nuova commissione di controllo sui conti delle società sportive professionistiche di calcio e basket è pronta all’insediamento. L’organismo voluto dal ministro Andrea Abodi erediterà i compi della Covisoc, che ha finora operato in vista della stagione 20252026. Dalla Camera e dal Senato sono arrivati gli ok sulle proposte governative di nomina dei componenti della commissione. Non appena ci sarà il decreto, si darà il via alle attività. Ma chi guiderà la nuova commissione? Il presidente sarà Massimiliano Atelli. Gli altri membri sono Alessandro Zavaglia, Ariela Caglio, Francesca Di Donato, Giuseppe Marini, il presidente dell’INPS Gabriele Fava e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Commissione di controllo sui conti dei club: il presidente sarà Massimiliano Atelli

