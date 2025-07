Chicago spari da un’auto in corsa all’uscita della festa di una rapper | 4 morti e 14 feriti

Una tranquilla serata a Chicago si trasforma in un incubo: quattro vite spezzate e 14 feriti dopo una sparatoria selvaggia, simile alle storie di gangster d’altri tempi. Alle 23, da un’auto in corsa, i proiettili hanno colpito la folla davanti a un locale di River North, lasciando la città sotto shock. Un atto di violenza che scuote ancora l’intera comunità, sollevando domande sulla sicurezza e la criminalità urbana.

Chicago, 3 luglio 2025 – Quattro morti e 14 feriti. È questo il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Chicago. Un episodio, che per la dinamica riferita dai media locali, ricorda tanto quella dei gangster in stile Al Capone degli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Erano infatti le 23 quando, da un'auto scura in corsa, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco sulla folla davanti a un locale nel quartiere di River North. Il veicolo si è poi dato alla fuga. Secondo le autorità, le vittime stavano uscendo da un evento organizzato per il lancio dell'album della rapper locale Mello Buckzz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chicago, spari da un’auto in corsa all’uscita della festa di una rapper: 4 morti e 14 feriti

