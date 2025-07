LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato Wimbledon 2025 in DIRETTA | tra poco in campo la coppia azzurra

Siamo pronti a vivere un emozionante momento di tennis sul Centrale di Wimbledon 2025! La coppia azzurra formata da Errani e Paolini sta per scendere in campo contro Bucsa e Kato, in una sfida che promette spettacolo e colpi sorprendenti. Rimanete con noi per aggiornamenti live e lasciatevi coinvolgere dall’adrenalina di questo grande torneo, perché ogni punto può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Vittoria piuttosto agevole per Hsieh ed Ostapenko, le quali battono le avversarie tramite il punteggio di 6-2, 6-3. A breve l’inizio di ErraniPaolini vs BucsaKato. 13.55 Termina il primo set, 6-2 in favore di Hsieh ed Ostapenko. Ricordiamo che alla conclusione della corrente partita, scenderanno in campo Jasmine Paolini e Sara Errani. 13.28 Iniziato da pochi minuti l’incontro tra la coppia HsiehOstapenko e KalashnikovaPridankina. 13.12 Chiusura in due set per Patrik Rikl e Petr Nouza, 6-3, 6-4 il punteggio finale. A breve in campo HsiehOstapenko vs KalashnikovaPridankina, sfida valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tra poco in campo la coppia azzurra

