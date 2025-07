Stellantis richiama più di 600mila veicoli diesel in Europa

Un’attenzione importante per i possessori di veicoli diesel: Stellantis ha annunciato il richiamo di oltre 600.000 unità in Europa, tra Fiat, Peugeot, Citroën, DS e Opel. La causa? un possibile problema alla catena dell’albero a camme nei motori 1.5 Blue HDi prodotti dal 2017 al 2023. È fondamentale verificare se il tuo veicolo rientra nel richiamo per garantire sicurezza e prestazioni ottimali.

