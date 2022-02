Mario Rui: 'Napoli non è Gomorra, sogno lo scudetto. Futuro? Ho un contratto per altri tre anni' (Di sabato 12 febbraio 2022) Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato in un'intervista al quotidiano portoghese A Bola: "E' importante poter giocare così... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022)Rui, terzino del, ha parlato in un'intervista al quotidiano portoghese A Bola: "E' importante poter giocare così...

Advertising

Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: Mario Rui: 'Napoli non è 'Gomorra', ho un contratto fino al 2025 e voglio rispettarlo' - MondoNapoli : Mario Rui racconta: 'Voglio continuare la mia avventura a Napoli, devo tanto a Sarri! Scudetto? Un sogno per tutti.… - cn1926it : #MarioRui: “#Napoli uno dei club migliori d’#Europa, voglio restare qui. #Scudetto? Un sogno” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL TERZINO - Mario Rui: 'Napoli è stata la scelta migliore per me, spero di restare a lungo, qui si vive bene, lo scude… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL TERZINO - Mario Rui: 'Napoli è stata la scelta migliore per me, spero di restare a lungo, qui si vive bene, lo scude… -