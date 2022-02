Luciana Littizzetto, chi è il presunto compagno Andrea Zalone (Di sabato 12 febbraio 2022) Luciana è stata legata al batterista degli Africa Unite, Davide Graziano per oltre 20 anni ed è notizia recente che il volto di “Che Tempo Che Fa”, Luciana Littizzetto stia vivendo una relazione con il nuovo compagno Andrea Zalone. Terminata la lunga relazione con l’ex marito, la comica aveva rilasciato un’intervista ad “Oggi” nella quale dichiarava: “Tutto finisce quando perdi la stima. Se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, che forse non c’è più speranza” Fonte: Oggi Luciana Littizzetto e il compagno Andrea Zalone: l’indizio social I primi rumours gossip sulla vita sentimentale di Luciana arrivano nell’estate del 2020 quando su Instagram ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)è stata legata al batterista degli Africa Unite, Davide Graziano per oltre 20 anni ed è notizia recente che il volto di “Che Tempo Che Fa”,stia vivendo una relazione con il nuovo. Terminata la lunga relazione con l’ex marito, la comica aveva rilasciato un’intervista ad “Oggi” nella quale dichiarava: “Tutto finisce quando perdi la stima. Se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, che forse non c’è più speranza” Fonte: Oggie il: l’indizio social I primi rumours gossip sulla vita sentimentale diarrivano nell’estate del 2020 quando su Instagram ...

