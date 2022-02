Lo sciacallaggio della sinistra sul corpo di Norma Cossetto (Di sabato 12 febbraio 2022) Può sembrare un titolo a effetto. D’altronde si parla di una ragazza morta, trovata nuda e quasi sicuramente violentata. Roba morbosa, da prima puntata di Twin Peaks. Ma qui si parla della realtà storica e non di una serie tv di Linch: è la vicenda di Norma Cossetto (1920-1943), la studentessa istriana di Visinada (all’epoca provincia di Pola) divenuta simbolo del martirio dell’intera comunità italiana della Venezia Giulia. Attorno al corpo di Norma si è accesa una battaglia che sembra quella omerica sul cadavere di Patroclo. Con le debite proporzioni, perché non parliamo di eroi che si scannano a colpi di armi di bronzo ma di sciacalli contro tromboni, per lo più. Con una sparuta minoranza che cerca di tener lontani gli uni e gli altri da quella povera ragazza. Ed è sforzandosi di far ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) Può sembrare un titolo a effetto. D’altronde si parla di una ragazza morta, trovata nuda e quasi sicuramente violentata. Roba morbosa, da prima puntata di Twin Peaks. Ma qui si parlarealtà storica e non di una serie tv di Linch: è la vicenda di(1920-1943), la studentessa istriana di Visinada (all’epoca provincia di Pola) divenuta simbolo del martirio dell’intera comunità italianaVenezia Giulia. Attorno aldisi è accesa una battaglia che sembra quella omerica sul cadavere di Patroclo. Con le debite proporzioni, perché non parliamo di eroi che si scannano a colpi di armi di bronzo ma di sciacalli contro tromboni, per lo più. Con una sparuta minoranza che cerca di tener lontani gli uni e gli altri da quella povera ragazza. Ed è sforzandosi di far ...

