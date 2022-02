LIVE Speed skating, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tocca ai 500 metri, record olimpico per il Giappone nell’inseguimento (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 9.53 C’è un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, la gara comincerà alle 10.03. 9.50 I primi a partire saranno il canadese Gelinas e lo statunitense Kleba. 9.47 Si sta sistemando il ghiaccio, è quasi tutto pronto al via delle batterie dei 500 metri, dove si assegneranno le medaglie. 9.25 Alle 9.50 inizierà la finale dei 500 metri. In gara anche gli azzurri Jeffrey Rosanelli e David Bosa. 9.20 Batteria molto lenta, con la Russia che solo nel finale accelera e si prende il quarto tempo utile per la semifinale in 2:57.66, estromettendo la Cina. In semifinale ci andranno dunque Giappone, Canada, Olanda e Russia. 9.17 Ultima batteria con Polonia e Russia. 9.13 Grandissima prestazione del Canada! ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 9.53 C’è un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, la gara comincerà alle 10.03. 9.50 I primi a partire saranno il canadese Gelinas e lo statunitense Kleba. 9.47 Si sta sistemando il ghiaccio, è quasi tutto pronto al via delle batterie dei 500, dove si assegneranno le medaglie. 9.25 Alle 9.50 inizierà la finale dei 500. In gara anche gli azzurri Jeffrey Rosanelli e David Bosa. 9.20 Batteria molto lenta, con la Russia che solo nel finale accelera e si prende il quarto tempo utile per la semifinale in 2:57.66, estromettendo la Cina. In semifinale ci andranno dunque, Canada, Olanda e Russia. 9.17 Ultima batteria con Polonia e Russia. 9.13 Grandissima prestazione del Canada! ...

