Lavoratori fragili e smart working: proroga fino al 28 febbraio. DECRETO in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 12 febbraio 2022) Con DECRETO interministeriale del 3 febbraio 2022 è stata disposta l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del DECRETO-legge 24 dicembre 2021, n. 221 per lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agile fino al 28 febbraio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Coninterministeriale del 32022 è stata disposta l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del-legge 24 dicembre 2021, n. 221 per lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agileal 282022. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Lavoratori fragili e smart working: proroga fino al 28 febbraio. DECRETO in Gazzetta Ufficiale - orizzontescuola : Lavoratori fragili e smart working: proroga fino al 28 febbraio. DECRETO in Gazzetta Ufficiale - orizzontescuola : Lavoratori fragili e in quarantena: novità per il 2022. Indicazioni INPS - il_Ghisa : Grazie al M5S lo smart working per i lavoratori fragili viene prorogato fino al 31 marzo - m5stel : Grazie al M5S lo smart working per i lavoratori fragili viene prorogato fino al 31 marzo -