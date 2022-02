FIFA 22: SBC Japhet Tanganga Future Stars Player Pick – Nuova SCR Stelle Del Futuro (Di sabato 12 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare una carta Future Stars di Japhet Tanganga per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare una delle due carte del difensore inglese che milita nel Tottenham completando la SBC disponibile in FUT 22. Requisiti SBC Japhet Tanganga Future Stars Emulazione Tattica Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Tottenham Valutazione squadra min.: 81 Intesa di squadra min.: 80 Premier League Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 12 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare una cartadiper la modalità22 Ultimate Team. Ledelsono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare una delle due carte del difensore inglese che milita nel Tottenham completando la SBC disponibile in FUT 22. Requisiti SBCEmulazione Tattica Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Tottenham Valutazione squadra min.: 81 Intesa di squadra min.: 80 Premier League Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier ...

