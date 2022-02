Egitto | ricompaiono gli antenati di Tutankhamon

(Di sabato 12 febbraio 2022) Gli scavi egiziani regalano ancora reperti spettacolari che riportano alla luce gli avi di. Scoperte che risalgono a più di 3.400 anni fa. Vediamo di cosa si tratta! Sfingi del faraone Amenhotep III, nonno di– curiosauro.itIl nonno diLa scoperta sensazionale riguarda due grandi statue a forma di sfinge: queste rappresentano il faraone Amenhotep III, il nonno di, e hanno una lunghezza pari a quella di un minibus. Sono in calcare, e sono state scoperte durante una missione archeologica egizio-tedesca a Luxor (l’antica città di Tebe). Amenhotep III era considerato il sovrano egizio della pace e della prosperità e, durante il ritrovamento guidato da Horig Sorosian, è stata individuata una correlazione storica con il festoso cerimoniale per il giubileo reale. L’indagine ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Egitto ricompaiono

OptiMagazine

... stole, pistole calibro 22, collane di perle che infallibilmente scompaiono e. Non è ... Neanche " purtroppo, è il difetto maggiore del film " conta l'ambientazione, in questoche sa ...... stole, pistole calibro 22, collane di perle che infallibilmente scompaiono e. Non è ... Neanche " purtroppo, è il difetto maggiore del film " conta l'ambientazione, in questoche sa ...