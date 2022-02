Crisi Ucraina | parte il fuggi fuggi dalle ambasciate Cautela dalla Farnesina | «Gli italiani in Ucraina si rendano rintracciabili»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nuovi segnali delle crescenti tensioni sullatra Russia e Stati Uniti inarrivano dagli ambienti diplomatici, mobilitati nelle ultime ore in una riorganizzazione del personale a Kiev che ha sempre più l’aspetto di un’evacuazione graduale. Ancora oggi 12 febbraio, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito l’evidenza di segnali di escalation indadi Mosca: «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation in Russia – ha detto in conferenza stampaFiji – come l’arrivo di nuove truppe sul confine con l’». Gli Stati Uniti temono un’invasione russa per l’inizio della prossima settimana. Uno scenario nettamente smentito da Mosca, che accusa gli americani di voler ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Biden, leader Ue e Nato… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina: Vladimir Putin e Joe Biden avranno un colloquio telefonico domani, su iniziativa degli Usa. Lo annun… - ItalyMFA : ??Min @luigidimaio con omologo russo????, Sergey Lavrov. Focus su distensione e negoziati per soluzione diplomatica e…

ROMA - Mentre la diplomazia cerca una difficile soluzione allarusso -, l'Europa fa i conti con l'aumento consistente dei costi dell'energia. Dipendiamo dalle forniture russe, è vero per tutto il continente e lo è anche per l'Italia, che importa più ...... dopo aver richiamato i suoi cittadini di stanza ina tornare nel proprio Paese, adesso ha ordinato l'evacuazione dei dipendenti 'non di emergenza' dall'ambasciata di Kiev. Lasembra a ..."C'e' una forte possibilita' di azione" in tempi ristretti della Russia in Ucraina. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Il rischio e' alto e la ...La War Resisters’ International condanna i preparativi per la guerra da parte della NATO e della Russia, che stanno attualmente considerando risposte militari all’attuale crisi politica in Ucraina. Se ...