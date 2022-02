Covid, Ecdc: «La pandemia non è finita. Omicron potrebbe non essere l’ultima variante» (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo aveva annunciato nel report settimanale del 21 gennaio: la variante Omicron è la mutazione dominante in tutta l’Unione europea. A distanza di poche settimane il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) avverte sulla tendenza di nazioni e governi a parlare di ritorno imminente alla normalità pre-Covid. «La pandemia non è finita ed è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi», ha detto la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon. «Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei Paesi in Europa». Il riferimento è anche alle decisioni che nelle ultime settimane presidenti e governi hanno preso in termini di allentamento di ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo aveva annunciato nel report settimanale del 21 gennaio: laè la mutazione dominante in tutta l’Unione europea. A distanza di poche settimane il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () avverte sulla tendenza di nazioni e governi a parlare di ritorno imminente alla normalità pre-. «Lanon èed è probabile che questo-19 rimanga con noi», ha detto la direttrice dell’Andrea Ammon. «Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei Paesi in Europa». Il riferimento è anche alle decisioni che nelle ultime settimane presidenti e governi hanno preso in termini di allentamento di ...

