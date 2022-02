Cosa ha fatto il Napoli? L’azione fa arrabbiare Spalletti (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Napoli pareggia 1-1 con l’Inter, ma gli azzurri hanno sciupato una punizione al termine del match. Inspiegabile la decisione della squadra partenopea che a trenta secondi dalla fine ha deciso di non mettere palla al centro, ma di giocarla con un tocco all’indietro. Il Napoli aveva l’ultima occasione, poteva e doveva lanciare palla al centro dove erano saliti anche i difensori e Anguissa. Invece gli azzurri hanno deciso di manovrare palla a trenta secondi dalla fine. Il video della punizione ha fatto io giro del web, i tifosi non hanno minimamente idea della decisione presa da Ounas di non calciare palla al centro, ma di giocarla all’indietro, buttando all’aria l’ultima azione del match. QualCosa di inspiegabile che ha fatto andare su tutte le furie anche Luciano Spalletti. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilpareggia 1-1 con l’Inter, ma gli azzurri hanno sciupato una punizione al termine del match. Inspiegabile la decisione della squadra partenopea che a trenta secondi dalla fine ha deciso di non mettere palla al centro, ma di giocarla con un tocco all’indietro. Ilaveva l’ultima occasione, poteva e doveva lanciare palla al centro dove erano saliti anche i difensori e Anguissa. Invece gli azzurri hanno deciso di manovrare palla a trenta secondi dalla fine. Il video della punizione haio giro del web, i tifosi non hanno minimamente idea della decisione presa da Ounas di non calciare palla al centro, ma di giocarla all’indietro, buttando all’aria l’ultima azione del match. Qualdi inspiegabile che haandare su tutte le furie anche Luciano. ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa fatto Brusaferro: La decrescita dei contagi ormai è netta, grazie ai vaccini e alla sanità pubblica ... anche grazie al fatto che è diventata chiara la loro importanza quando si devono affrontare situazioni di emergenza". Cosa ci ha insegnato la pandemia? "Che è fondamentale investire in ricerca ...

Napoli - Inter, Spalletti: 'Osimhen è micidiale. Col Barcellona la postura dei forti' Però sta imparando ogni cosa: è uno di quegli attaccanti micidiali, è velocissimo e ha tutte le ... Nel complesso abbiamo fatto una buonissima prestazione. Queste sono le gare che ti fanno crescere'. ...

Catania, asta deserta: come si sono risollevate le squadre storiche fallite in Italia Sky Sport La zona di Zave " Bungie, PlayStation e il mercato impazzito Scienza e Tecnologia - I creatori di Halo e Destiny passano a PlayStation, cosa vuol .... Sta di fatto che Sony ha acquisito Bungie e va a mettere un ulteriore tassello nel grande puzzle dei suoi ...

Quando il codice esiste persino nella corruzione Un atto che ha fatto imbestialire il governo di Pechino, poiché nel santuario si commemorano molti militari colpevoli di crimini di guerra in Cina. Ma cosa ha scatenato l'ira di Abe? Il Ministro ...

