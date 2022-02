Convocati Sampdoria per il Milan: out Giovinco, c’è una sorpresa (Di sabato 12 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione di Giampaolo La Sampdoria ha diramato la lista dei Convocati per il match della 25a giornata di Serie A contro il Milan. Tanti assenti per il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: Kristoffer Askildsen, MikkelDamsgaard, Manolo Gabbiadini, Sebastian Giovinco e Maya Yoshida. Presente Giovanni Bonfanti, difensore della Primavera doriana. L’elenco completo: L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione di Giampaolo Laha diramato la lista deiper il match della 25a giornata di Serie A contro il. Tanti assenti per il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: Kristoffer Askildsen, MikkelDamsgaard, Manolo Gabbiadini, Sebastiane Maya Yoshida. Presente Giovanni Bonfanti, difensore della Primavera doriana. L’elenco completo: L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, i convocati di #Giampaolo per #Milan-#Sampdoria - sportface2016 : #Milan-#Sampdoria, i convocati di #Giampaolo: primo infortunio per #Giovinco, è già out - gilnar76 : Convocati Sampdoria per il #Milan: le scelte di Giampaolo per il match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Convocati Samp: a casa Yoshida e Askildsen, Giovinco non è pronto. Tornano Quagliarella ed Ekdal: Questi sono i gio… - sportli26181512 : Sampdoria, i convocati per il Milan: out in 5 tra cui Giovinco. C'è Quagliarella: La Sampdoria ha completato questa… -