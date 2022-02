Apple risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi (Di sabato 12 febbraio 2022) Un bug nell’ultimo grande aggiornamento di MacOS Monterey (12.2) causava alcuni problemi di durata della batteria. Ma Apple è stata pronta a porre rimedio al problema con l’aggiornamento 12.2.1. È quanto riporta il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Aggiornamento iOS 15.2, dalla maggiore sicurezza alla cronologia riparazioni del dispositivo L’aggiornamento, che è stato inviato all’inizio di questa settimana, ha citato alcune connessioni Bluetooth come la fonte del problema. Quando si tratta di problemi con la durata della batteria sui dispositivi Apple, ci sono spesso una manciata di variabili che potrebbero influire sull’esperienza di un utente, come la salute della batteria o l’età. Tuttavia, con quanti nuovi problemi sono sorti in seguito ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 febbraio 2022) Un bug nell’ultimo grande aggiornamento di MacOS Monterey (12.2) causava alcuni problemi di durata della. Maè stata pronta a porre rimedio alcon l’aggiornamento 12.2.1. È quanto riporta il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Aggiornamento iOS 15.2, dalla maggiore sicurezza alla cronologia riparazioni del dispositivo L’aggiornamento, che è stato inviato all’inizio di questa settimana, ha citato alcune connessionicome la fonte del. Quando si tratta di problemi con la durata dellasui dispositivi, ci sono spesso una manciata di variabili che potrebbero influire sull’esperienza di un utente, come la salute dellao l’età. Tuttavia, con quanti nuovi problemi sono sorti in seguito ...

Advertising

TecBab : Apple risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi - MissioneStartup : RT @Tecno_Corriere: iOS 15.3 è disponibile e può essere scaricato per tutti gli iPhone - green_milano : RT @Tecno_Corriere: iOS 15.3 è disponibile e può essere scaricato per tutti gli iPhone - Tecno_Corriere : iOS 15.3 è disponibile e può essere scaricato per tutti gli iPhone -