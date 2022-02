Apple, arriva funzione per pagamenti contactless con iPhone (Di sabato 12 febbraio 2022) Si allarga l’orizzonte dei pagamenti digitali. Entro fine anno le aziende statunitensi potranno accettare pagamenti sui propri iPhone da carte touchless o altri iPhone, e non sarà necessario hardware aggiuntivo. Il sistema lanciato da Apple funzionerà toccando i dispositivi dell’acquirente e del venditore. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Cupertino risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi “La nuova funzionalità consentirà a milioni di commercianti negli Stati Uniti, dalle piccole imprese ai grandi rivenditori, di utilizzare il proprio iPhone per accettare pagamenti“, ha affermato Apple. Cupertino ha spiegato che la piattaforma di pagamento Stripe ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 febbraio 2022) Si allarga l’orizzonte deidigitali. Entro fine anno le aziende statunitensi potranno accettaresui proprida carte touchless o altri, e non sarà necessario hardware aggiuntivo. Il sistema lanciato darà toccando i dispositivi dell’acquirente e del venditore. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Cupertino risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi “La nuova funzionalità consentirà a milioni di commercianti negli Stati Uniti, dalle piccole imprese ai grandi rivenditori, di utilizzare il proprioper accettare“, ha affermato. Cupertino ha spiegato che la piattaforma di pagamento Stripe ...

