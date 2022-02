Amici 21, i ragazzi accusati di bullismo contro Calma (Di sabato 12 febbraio 2022) I telespettatori di Amici 21 appaiono sempre più infastiditi da alcune dinamiche che si sono create in Casetta e molti di loro non hanno remore nel parlare sui social di bullismo ai danni di Calma. Da quando è entrato nel programma, infatti, il cantante è stato costantemente vittima degli attacchi di Alex, che non perde occasione occasione di rinfacciargli quando secondo lui sia scarso e non degno di stare nella scuola. Amici, LDA va in sfida contro Luigi e Alex: cosa succede prima del serale In vista della fase finale dello show, si apre una nuova sfida radiofonica che in discussione vede anche il figlio Gigi D'Alessio: Calma in crisi, le new-entries Amici 21, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 febbraio 2022) I telespettatori di21 appaiono sempre più infastiditi da alcune dinamiche che si sono create in Casetta e molti di loro non hanno remore nel parlare sui social diai danni di. Da quando è entrato nel programma, infatti, il cantante è stato costantemente vittima degli attacchi di Alex, che non perde occasione occasione di rinfacciargli quando secondo lui sia scarso e non degno di stare nella scuola., LDA va in sfidaLuigi e Alex: cosa succede prima del serale In vista della fase finale dello show, si apre una nuova sfida radiofonica che in discussione vede anche il figlio Gigi D'Alessio:in crisi, le new-entries21, ...

