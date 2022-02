12 Febbraio 1997 – “Magic Box” espugna Wembley

(Di sabato 12 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Davide Dentico) – Un lampo, un fulmine. Zola, venticinque anni fa, regalò all’Italia, la vittoria contro l’Inghilterra nella gara di qualificazione ai Mondiali di Francia ‘98. Sono arrivate le nozze d’argento. Si oggi, 12, di 25 anni fa, Gianfranco Zola ci regalò il successo contro l’Inghilterra nel tempio della squadra Britannica:. Chi l’avrebbe detto che più o meno ventiquattro anni dopo gli azzurri, sempre in quello stadio, vinsero l’Europeo? Nessuno. Adesso, però, torniamo a quel successo del ‘97. Inghilterra e Italia si affrontavano nella gara di qualificazione ai Mondiali di Francia ‘98. Gli azzurri tornarono in Gran Bretagna, dopo aver fallito la qualificazione ai quarti negli Europei dell’anno precedente. Ecco tornando indietro a quella competizione continentale c’è un altro particolare che lega quelle ...

