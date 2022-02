West Ham nel caos dopo il caso Zouma: la multa svela il suo ingaggio, in 4 chiedono l'aumento (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il caso Zouma ha fatto esplodere il caos nel West Ham. multato per aver maltrattato i suoi gatti, il difensore è stato di due settimane... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilha fatto esplodere ilnelHam.to per aver maltrattato i suoi gatti, il difensore è stato di due settimane...

Advertising

sportli26181512 : West Ham nel caos dopo il caso Zouma: la multa svela il suo ingaggio, in 4 chiedono l'aumento: Il caso Zouma ha fat… - _treacherous_13 : @bicornosfigato Sarebbe molto da noi vincere stasera in grande stile e poi pareggiare alla ripresa contro il West Ham - bonko89 : @Lorenzored17 In Inghilterra ci sarà Er faina inglese tifoso del west ham che avrà giustificato zouma dicendo 'eh vabbè pe du carci' - Dadejuventino74 : RT @ChilizItalia: Primo NFT 2.0 della @gnkdinamo riscattabile sull'app @socios. Sii il primo tifoso a possedere la versione digitale e fisi… - simone11472 : RT @ClaudioSnS12: SAPREI IO, COME TRATTARE QUESTA SCIMMIA..???? La pensate come me? 'Il West Ham l’ha messo fuori rosa, gli hanno tolto i ga… -