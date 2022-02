Villarreal vs Real Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Real Madrid cercherà di tornare a vincere in Liga quando sabato 12 febbraio andrà all’Estadio de la Ceramica per affrontare il VillarReal. I Los Blancos sono attualmente in testa alla classifica, con sei punti di vantaggio sul Siviglia, mentre il VillarReal occupa il sesto posto, a tre punti dal Barcellona quarto in classifica, prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio di VillarReal vs Real Madrid è previsto alle 16:15 Anteprima della partita VillarReal vs Real Madrid: a che punto sono le due squadre? VillarReal Il VillarReal ha ottenuto una serie di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcercherà di tornare a vincere in Liga quando sabato 12 febbraio andrà all’Estadio de la Ceramica per affrontare il. I Los Blancos sono attualmente in testa alla classifica, con sei punti di vantaggio sul Siviglia, mentre iloccupa il sesto posto, a tre punti dal Barcellona quarto in classifica, prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha ottenuto una serie di ...

