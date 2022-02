VIDEO Juventus-Sassuolo | Dybala apre | Traoré pareggia e Vlahovic fa felice Allegri

Advertising

sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - GiovaAlbanese : La #Juventus è arrivata allo Stadium #JuveSassuolo @Gazzetta_it - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - UBrignone : RT @sportmediaset: Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - florio_emanuele : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

Probabili formazioniVerona/ Quote, il debutto di Vlahovic (Serie A) La sconfitta dell'... Osimhen o Mertens? (Serie A) NAPOLI INTER IN STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA ...Al 55 palo della: McKennie centra il legno alla sinistra di Pegolo dopo un'azione manovrata. Accade ancora al 73 , con un batti e ribatti in cui Pegolo, il palo e Ferrari fanno sì che la ...09:17In nero a lavorare in pizzeria, in due avevano anche il reddito di cittadinanza (VIDEO) 09:13Eruzione dell'Etna ... 06:28Vlahovic all'ultimo respiro, la Juve supera il Sassuolo e va in semifinale ...Gli parla, gli batte diverse volte le mani sul petto, poi lo abbraccia. Il video è stato pubblicato sui profili social della Coppa d'Africa. Juventus / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: ...