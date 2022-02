Unhcr | arrestati due giornalisti stranieri a Kabul

Advertising

ultimenotizie : Due reporter stranieri,che lavorano per conto dell'Alto commissariato Onu per i Rifugiati, sono stati arrestati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Unhcr arrestati

RaiNews

14.08due reporter a Kabul Due reporter stranieri,che lavorano per conto dell'Alto commissariato Onu per i Rifugiati, sono statia Kabul,insieme ai loro assistenti afghani. Il ...Due giornalisti stranieri in missione per l'Onu sono statiin Afghanistan. Lo ha reso noto l'. "Due giornalisti che avevano ricevuto un incarico dall'e cittadini afgani che lavorano con loro sono statia Kabul. Stiamo facendo ...Il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid ha assicurato che le autorità stanno esaminando la questione: "Stiamo cercando di confermare se sono stati detenuti o meno" ...Due giornalisti stranieri in missione per l'Onu sono stati arrestati in Afghanistan. Lo rende noto l'Unhcr. "Due giornalisti che avevano ricevuto un incarico dall'Unhcr e cittadini afgani che lavorano ...