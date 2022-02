Turismo 4.0: digitalizzazione, territorio, sostenibilità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 9 Febbraio, presso l’Aula della Commissione Attività produttive, le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato hanno svolto l’audizione del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021. Nel suo discorso il Ministro Garavaglia ha delineato la road map, che caratterizza i lavori del suo Dicastero per far girare a pieno ritmo il Turismo italiano, tenendo conto degli obiettivi del PNRR e delle difficoltà che il settore sta attraversando per via della Pandemia. Il Ministro Garavaglia ha evidenziato che sulla digitalizzazione “114 milioni di euro saranno destinati a rifare il portale Italia.it, l’hub digitale del Turismo, che deve essere uno strumento di competitività del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 9 Febbraio, presso l’Aula della Commissione Attività produttive, le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato hanno svolto l’audizione del Ministro del, Massimo Garavaglia, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021. Nel suo discorso il Ministro Garavaglia ha delineato la road map, che caratterizza i lavori del suo Dicastero per far girare a pieno ritmo ilitaliano, tenendo conto degli obiettivi del PNRR e delle difficoltà che il settore sta attraversando per via della Pandemia. Il Ministro Garavaglia ha evidenziato che sulla“114 milioni di euro saranno destinati a rifare il portale Italia.it, l’hub digitale del, che deve essere uno strumento di competitività del ...

