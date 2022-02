Tottenham | Conte spinge per Kessie | è assalto Spurs

(Di venerdì 11 febbraio 2022)destinato a lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione.per averlo con sè alIlfarebbe sul serio per Franck, che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Milan senza il rinnovo di contratto. Stando al quotidiano Sport, Paratici avrebbe messo sul piatto una ricca offerta al nazionale ivoriano per strapparlo alla concorrenza di Barcellona e Juventus, venendo incontro alla richieste diche stima molto l’ex Atalanta. Negli ultimi tempi anche l’Inter è segnalata sulle tracce di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Tottenham, #Conte spinge per l'arrivo a Londra di #Kessie ?? - sportli26181512 : Retroscena Tottenham, Conte aveva in pugno Luis Diaz. Il padre: 'Vi racconto cos'è successo': Tra i colpi di mercat… - infoitsport : Eriksen: 'Posso tornare ai livelli del Tottenham. Conte? Buon rapporto da sempre' - sportli26181512 : Tottenham, #Conte sceglie il ruolo di #Bentancur: 'Ecco dove gioca meglio': Il tecnico degli Spurs è al lavoro per… - infoitsport : Tottenham, Conte: “Dopo due sconfitte, con il Wolverhampton dobbiamo vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

I Reds hanno superato la concorrenza delche sembrava averlo in mano, il padre del giocatore ha raccontato il retroscena della trattativa: 'Gli Spurs hanno esitato troppo, il Liverpool si è ...Il tecnico del, Antonio, non esclude di utilizzare i due ex juventini Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, nella gara casalinga di domenica in Premier LeagueIl Southampton ha cambiato volto alla sua stagione prima imponendo l'1-1 al titanico Manchester City e poi andando a battere il Tottenham di Conte per 3-2 pochi giorni fa. I Saints saranno all'altezza ...Kessie destinato a lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione. Conte spinge per averlo con sè al Tottenham Il Tottenham farebbe sul serio per Franck Kessie, che a fine stagione si libererà a ...