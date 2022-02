Thaïs | ossessione e purezza

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La carne, la morte e il diavolo, ci ha spiegato una volta per tutte Mario Praz, sono le grandi ossessioni dell’Ottocento romantico, soprattutto di quello tardo, già affetto da quell’autocompiacimento narcisistico e formalistico che chiamiamo decadentismo.di Jules Massenet, grand opera andato in scena per la prima volta all’Opéra di Parigi nel 1894 e perfezionato quattro anni dopo, non fa eccezione. Anzi: assieme a Dalila, Salome, Manon, tutte a loro modo discendenti di Torpille di Balzac e di Marguerite di Dumas … Continua L'articolo proviene da il manifesto.