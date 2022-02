Spezia, Pecini: 'Thiago Motta? Cresciuto con noi, ma tutto è in gioco. Volevo Gatti, ma...' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riccardo Pecini, capo dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato a tuttosport e spiegato la svolta con Thiago Motta: "Giusto dire che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riccardo, capo dell'area tecnica dello, ha parlato asport e spiegato la svolta con: "Giusto dire che...

Advertising

LeBombeDiVlad : ? #Spezia, parla il Ds #Pecini: '#Gyasi vicino al rinnovo, ma l'addio non è scongiurato' ????? La situazione anche s… - sportli26181512 : Spezia, Pecini: 'Thiago Motta? Cresciuto con noi, ma tutto è in gioco. Volevo Gatti, ma...': Riccardo Pecini, capo… - CalcioNews24 : ??#Pecini sul mercato dello #Spezia?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Pecini: 'Siamo cresciuti molto, ma il campionato non è finito' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Pecini: 'Siamo cresciuti molto, ma il campionato non è finito' -