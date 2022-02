Spagna, Catalogna elimina quarantene di classe a scuola senza distinzione tra vaccinati e non vaccinati (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Spagna, più velocemente che in Italia dove da qualche giorno ne sono entrate in vigore di nuove, sta gradualmente togliendo alcune restrizioni. Alcune regioni hanno annunciato allentamento o eliminazione di restrizioni sanitarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) La, più velocemente che in Italia dove da qualche giorno ne sono entrate in vigore di nuove, sta gradualmente togliendo alcune restrizioni. Alcune regioni hanno annunciato allentamento ozione di restrizioni sanitarie. L'articolo .

Advertising

LucaAvenger : @Dayne999 L'ennesima dimostrazione che la Catalogna non è la Spagna ed i catalani sono in decadenza verticale senza uscita - danalloydthomas : @Dayne999 La Catalogna è storicamente la regione più 'antifascista' della Spagna... ammettendo che siano vere le ci… - angeloclerici48 : La fantastica Barcellona con la Sagrada Familia in primo piano e la sua perfetta disposizione a griglia urbana. Cat… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: L’omicidio di Niccolò #Ciatti, il 21enne ucciso nel 2017 in una discoteca in Catalogna, con un calcio alla testa. L’imputato… - Radio1Rai : L’omicidio di Niccolò #Ciatti, il 21enne ucciso nel 2017 in una discoteca in Catalogna, con un calcio alla testa. L… -