Skeleton, Pechino 2022: Vladyslav Heraskevych mostra un messaggio di pace, ma rischia di aver infranto la Carta Olimpica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ventitreenne atleta ucraino Vladyslav Heraskevych non è riuscito a strappare un posto al sole nello Skeleton maschile. Diciassettesimo nella gara stravinta dal tedesco Christopher Groother, è rimasto sempre nelle posizioni di rincalzo, rimanendo alle spalle anche di Amedeo Bagnis, undicesimo, e Mattia Gaspari, quattordicesimo. Ma in qualche modo il nativo di Kiev è riuscito a prendersi la scena. Subito dopo l'arrivo nella terza manche dell'evento del Yangquin National Sliding Centre, si è piazzato avanti alle telecamere e ha mostrato un pezzo di plastica con scritto il messaggio 'No war in Ukraine', no alla guerra in Ucraina, riferendosi al conflitto tra il suo Stato d'origine e la Russia per lo status della Crimea e del Donbass. Un messaggio lodevole, che però andrebbe contro la ...

