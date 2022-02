Skeleton, Pechino 2022: Mirela Rahneva in testa dopo una prima run equilibratissima. Tanti errori per Valentina Margaglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una gara assurda, forse tra le più equilibrate di tutti i Giochi Olimpici. È iniziato il programma dello Skeleton al femminile in quel di Pechino, è appena terminata la prima delle quattro run (la seconda si disputerà tra qualche minuto). Al comando troviamo la canadese Mirela Rahneva con il crono di 1:02.03, frutto soprattutto di una fase finale eccellente. Alle sue spalle a solamente due centesimi di ritardo la sorpresa più grande: l’australiana Jaclyn Narracott, autrice della run della vita. Terza piazza per la padrona di casa, la cinese Dan Zhao a 23 centesimi. La classifica è apertissima e può cambiare tutto e ribaltarsi la situazione davvero da una discesa all’altra. Il distacco tra le prime dieci è inferiore al mezzo secondo, le prime venti sono tutte comprese in un secondo. Aveva fatto ben ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una gara assurda, forse tra le più equilibrate di tutti i Giochi Olimpici. È iniziato il programma delloal femminile in quel di, è appena terminata ladelle quattro run (la seconda si disputerà tra qualche minuto). Al comando troviamo la canadesecon il crono di 1:02.03, frutto soprattutto di una fase finale eccellente. Alle sue spalle a solamente due centesimi di ritardo la sorpresa più grande: l’australiana Jaclyn Narracott, autrice della run della vita. Terza piazza per la padrona di casa, la cinese Dan Zhao a 23 centesimi. La classifica è apertissima e può cambiare tutto e ribaltarsi la situazione davvero da una discesa all’altra. Il distacco tra le prime dieci è inferiore al mezzo secondo, le prime venti sono tutte comprese in un secondo. Aveva fatto ben ...

