Simone Di Pasquale: moglie, figli e genitori del coreografo di Ballando con le stelle (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi è Simone Di Pasquale: ballerino di origini romane che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacola a Ballando con le stelle. Dopo tanti anni è passato a Il Cantante Mascherato. Chi è Simone Di Pasquale Simone Di Pasquale è nato a Roma il 27 febbraio 1978. Da piccolissimo ha iniziato con la danza e infatti a soli 10 anni comincia a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Prima di iniziare le lezioni di danza aveva praticato il nuoto e contemporaneamente alla danza si è dedicato al calcio fino a 14 anni al karate ed al tennis. Simone Di Pasquale: moglie Simone Di Pasquale potrebbe avere avuto un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi èDi: ballerino di origini romane che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacola acon le. Dopo tanti anni è passato a Il Cantante Mascherato. Chi èDiDiè nato a Roma il 27 febbraio 1978. Da piccolissimo ha iniziato con la danza e infatti a soli 10 anni comincia a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Prima di iniziare le lezioni di danza aveva praticato il nuoto e contemporaneamente alla danza si è dedicato al calcio fino a 14 anni al karate ed al tennis.DiDipotrebbe avere avuto un ...

Advertising

SignoraRossella : Sei tu il Pastore Maremmano. GIÙ LA MASCHERA @albertomatano Siete d’accordo @caterinabalivo @arisamusic… - Real_pasquale_ : RT @MarroneEmma: ? Give me a sign ? Ieri sera è stato super!!! Grazie a tutti ?????? @gucci @alessandro_michele ?? Mua @simone__gammino Hair… - nargillos : mi manca simone di pasquale - fainformazione : Milazzo (ME) - Sindaco nomina Pasquale Impellizzeri nuovo Assessore comunale Il Sindaco Pippo Midili con propria… - fainfocronaca : Milazzo (ME) - Sindaco nomina Pasquale Impellizzeri nuovo Assessore comunale Il Sindaco Pippo Midili con propria… -