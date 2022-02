Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana in semifinale nei 1000 metri, Schulting fa il record del mondo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Missione compiuta per Arianna Fontana nei quarti di finale dei 1000 metri dello Short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium la campionessa valtellinese ha gestito in maniera impeccabile la terza heat in cui era presente. Fontana, infatti, si è imposta con il tempo di 1:29.324 mettendo in scena una prova di testa e di gestione davanti alla belga Hanne Desmet (1:29.388). Pass dunque per il penultimo atto piuttosto tranquillo, ma non ci può essere serenità quando c’è un’avversaria come l’olandese Suzanne Schulting. La campionessa olimpica in carica di questa specialità ha mostrato gli artigli, siglando il nuovo primato del mondo della distanza ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Missione compiuta pernei quarti di finale deidello, gara valida per le Olimpiadi Invernali di(Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium la campionessa valtellinese ha gestito in maniera impeccabile la terza heat in cui era presente., infatti, si è imposta con il tempo di 1:29.324 mettendo in scena una prova di testa e di gestione davanti alla belga Hanne Desmet (1:29.388). Pass dunque per il penultimo atto piuttosto tranquillo, ma non ci può essere serenità quando c’è un’avversaria come l’olandese Suzanne. La campionessa olimpica in carica di questa specialità ha mostrato gli artigli, siglando il nuovo primato deldella distanza ...

