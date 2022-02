Scotland Yard finisce nel fango (Di venerdì 11 febbraio 2022) É finita ieri sera la carriera della responsabile della polizia Metropolitana di Londra, Cressida Dick, 61 anni che ha dovuto dimettersi nonostante avesse dichiarato «di non averne alcuna intenzione». La Dick che era al comando dal 2018 ha dovuto lasciare a causa di una serie impressionante di scandali che hanno coinvolto alcuni agenti del corpo di polizia, uno tra tutti quello dell’agente Wayne Couzens, 48 anni, sposato con figli, che la sera del 3 marzo 2021 fermò in una strada nel sud di Londra la 33enne Sarah Everard che si trovava nella zona dopo aver fatto visita ad una amica dicendogli di «aver commesso una violazione alle norme Covid». Dopo averla fatta salire sulla sua auto gli mise le manette e la portò nella campagna del Kent (dove Couzens viveva, la violentò e infine la uccise. L’agente dopo aver messo il corpo della donna in un sacco della spazzatura che venne ritrovato ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) É finita ieri sera la carriera della responsabile della polizia Metropolitana di Londra, Cressida Dick, 61 anni che ha dovuto dimettersi nonostante avesse dichiarato «di non averne alcuna intenzione». La Dick che era al comando dal 2018 ha dovuto lasciare a causa di una serie impressionante di scandali che hanno coinvolto alcuni agenti del corpo di polizia, uno tra tutti quello dell’agente Wayne Couzens, 48 anni, sposato con figli, che la sera del 3 marzo 2021 fermò in una strada nel sud di Londra la 33enne Sarah Everard che si trovava nella zona dopo aver fatto visita ad una amica dicendogli di «aver commesso una violazione alle norme Covid». Dopo averla fatta salire sulla sua auto gli mise le manette e la portò nella campagna del Kent (dove Couzens viveva, la violentò e infine la uccise. L’agente dopo aver messo il corpo della donna in un sacco della spazzatura che venne ritrovato ...

