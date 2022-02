Sci di fondo, startlist staffetta donne Olimpiadi: orari 12 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiane (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lista di partenza della staffetta 4×5 femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è stata rilasciata. Saranno 18 i quartetti al via domani, per giocarsi una medaglia d’oro che, in realtà, appare affare esclusivo dell’area scandinava-russa, senza particolari possibilità di cambiamento. Qualche possibilità ce l’ha anche la staffetta americana, unica fuori da quell’asse citato a poter mettere i bastoni tra le ruote a tutti. Del resto, non è un caso che qui ci siano sostanzialmente i calibri pesanti al completo. L’Italia schiera un quartetto con il quale spera di poter navigare un pochino oltre la metà classifica, e anche di migliorare il 9° posto del 2018. Certo, una cosa è chiara: l’obiettivo medaglia è ben più che fuori portata al momento, in attesa di scovare qualche segnale di vita dal fronte giovanile. Sci di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lista di partenza della4×5 femminile delleInvernali di Pechino 2022 è stata rilasciata. Saranno 18 i quartetti al via domani, per giocarsi una medaglia d’oro che, in realtà, appare affare esclusivo dell’area scandinava-russa, senza particolari possibilità di cambiamento. Qualche possibilità ce l’ha anche laamericana, unica fuori da quell’asse citato a poter mettere i bastoni tra le ruote a tutti. Del resto, non è un caso che qui ci siano sostanzialmente i calibri pesanti al completo. L’Italia schiera un quartetto con il quale spera di poter navigare un pochino oltre la metà classifica, e anche di migliorare il 9° posto del 2018. Certo, una cosa è chiara: l’obiettivo medaglia è ben più che fuori portata al momento, in attesa di scovare qualche segnale di vita dal fronte giovanile. Sci di ...

