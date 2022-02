Sanremo 2022 | una settimana dopo ecco qual è stato il brano più ascoltato

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato scorso è avvenuta la proclamazione del vincitore del Festival di, che in questo caso sono stati due cantanti in coppia, Mahmood e Blanco con il lorointitolato “Brividi”. Ma a distanza di unae saràilpiùsu Spotify? Scopriamo l’intera classifica delle canzoni che hanno avuto più successo in questi primi sette giorni dalla fine del festival.i sono i brani dipiù ascoltati su Spotify I vincitori del Festival disono stati Mahmood e Blanco con “Brividi”. A seguire, poi, posizionata al secondo posto c’è stata Elisa con “Sei tu” e poi Gianni Morandi con “Apri tutte le porte“. Se questo è il podio ...