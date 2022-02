Potestà genitoriale sospesa: volevano sangue “no vax” per l’operazione del figlio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tribunale dei minorenni di Bologna ha provvisoriamente sospeso la Potestà genitoriale a una coppia che per motivi religiosi chiedeva sangue no vax per l’operazione del figlio. La vicenda è iniziata quando i genitori, prima di un intervento chirurgico del loro bambino, hanno detto ai medici che avrebbero accettato solo sangue da persone non vaccinate. La richiesta era irragionevole, ecco perché la Potestà genitoriale è stata sospesa L’ospedale in questione è il Sant’Orsola di Bologna. I medici della struttura, in accordo con il centro trasfusionale, si erano opposti alla decisione dei genitori. Il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso dell’ufficio legale del Policlinico. In seguito a ciò, il direttore generale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tribunale dei minorenni di Bologna ha provvisoriamente sospeso laa una coppia che per motivi religiosi chiedevano vax perdel. La vicenda è iniziata quando i genitori, prima di un intervento chirurgico del loro bambino, hanno detto ai medici che avrebbero accettato soloda persone non vaccinate. La richiesta era irragionevole, ecco perché laè stataL’ospedale in questione è il Sant’Orsola di Bologna. I medici della struttura, in accordo con il centro trasfusionale, si erano opposti alla decisione dei genitori. Il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso dell’ufficio legale del Policlinico. In seguito a ciò, il direttore generale di ...

