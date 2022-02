Patti Lateranensi | a scuola sarebbe il momento di abolire l’ora di religione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’anniversario dei(11 febbraio 1929) varrebbe la pena di “fare il punto” sulla situazione dei rapporti fra Chiesa e Stato e di riprendere con forza l’idea didefinitivamente “di” così come la conosciamo da sempre. Due mi sembrano le possibili soluzioni: 1) sostituiredi(cattolica) con una “ora delle religioni” (anche per tener conto della moltitudine di residenti in Italia che provengono da paesi con religioni diverse dalla nostra); 2) inserire ampi riferimenti alle religioni – con il debito spazio per quella cattolica, di gran lunga la più praticata in Italia – nelle ore di storia e filosofia o in quelle di educazione civica (un altro ruolo di insegnamento in cui laitaliana non ...